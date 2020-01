Sanremo: clima sempre più festivaliero in città, l'ex F1 Nicola Larini all'Ariston per 'Easy Driver' (Foto)

Che il clima festivaliero sia già iniziato è chiaro già da alcuni giorni a Sanremo, con la presenza ormai massiccia dei tecnici Rai, sia per l’allestimento del Teatro Ariston che per gli altri luoghi dove si svolgeranno le manifestazioni collaterali alla kermesse canora.

Come anticipato martedì nella conferenza stampa al Casinò l’ente di Stato si trasferirà totalmente nella città dei fiori, da dove produrrà le trasmissioni che accompagneranno i telespettatori per tutte le giornate del Festival e, comunque, già in queste ore è in preparazione un appuntamento che ‘lancerà’ Sanremo 2020.

Si tratta delle registrazioni effettuate, tra ieri ed oggi, della trasmissione ‘Easy Driver’, che va in onda il sabato dalle 11.50 alle 12.15 su Rai Uno e si occupa di analizzare e raccontare il mondo dell'auto. La trasmissione è condotta da Margherita Adamo che, ogni sabato, si avvale della collaborazione di un collaudatore professionista.

A Sanremo Margherita Adamo si avvale di Nicola Larini, ex pilota di Formula 1. Questa mattina i due hanno registrato parte della puntata, con una fiammante Porsche, di fronte al Teatro Ariston. La puntata che viene registrata a Sanremo andrà in onda sabato 25 gennaio.

