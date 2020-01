Sanremo: al Club Tenco la musica live del cantautore piemontese Andrea Giraudo

La musica del cantautore piemontese Andrea Giraudo arriva nella città dei fiori. Domenica 19 gennaio alle ore 18.30 Andrea suonerà al Club Tenco di Sanremo in un momento speciale per la musica e per il mondo dei cantautori.

L'evento si inserisce all'interno della rassegna “Venticinque note” organizzata dal club Tenco e con il patrocinio del comune di Sanremo. Andrea Giraudo, accompagnato da Musicino, vi aspetta domenica sera presso la sede del club Tenco, sul lungo mare Italo Calvino a Sanremo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social di Andrea Giraudo:

INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCW_n7nwS3hzQ-DxWIbCooNQ