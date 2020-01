Casinò: Sanremo ha chiuso in positivo il 2019, bene anche il settore online

Ci sono cose che non passano mai di moda, tendenze destinate a mantenere la loro forza nel tempo, senza temere di venir dimenticate. Nonostante le difficoltà che possono capitare in qualsiasi mercato e in qualsiasi periodo storico, alcuni di questi trend tornano poi puntualmente a crescere.

Un discorso di questo tipo può essere applicato anche al settore del gioco d’azzardo, che ha vissuto un periodo di alti e bassi, come testimoniato dalla crisi di molti dei casinò fisici italiani, con perdite annue di milioni di euro.

D’altro canto, ci sono punti di riferimento come il casinò di Sanremo che mantengono sempre il loro ruolo di spicco, continuando a fatturare cifre molto alte. Lo stesso si può dire per le sale da gioco online, che collezionano numeri positivi da diversi anni, senza accennare tentennamenti. Ecco perché oggi andremo ad analizzare entrambi questi aspetti.

Il Casinò di Sanremo e il successo del 2019

Dopo un breve periodo di calo, il Casinò di Sanremo ha impiegato poco tempo per rimettersi in carreggiata, come dimostrano fra l’altro i numeri collezionati nel 2019. La nota sala ha infatti messo a registro un incremento del +3,6% a livello di incassi.

Entrando nello specifico, i giochi tradizionali hanno fruttato al casinò circa 9 milioni di euro, mentre se si considerano soltanto i giochi meccanici la quota supera i 35 milioni. Bene anche le poker room e i tornei di riferimento, che hanno invece portato ad un guadagno di 1,7 milioni di euro.

Quali le novità per il futuro? Il Presidente Adriano Battistotti si è dimostrato molto soddisfatto dei risultati conseguiti dal casinò di Sanremo nel 2019, e i primi due giorni del 2020 hanno chiarito che la scalata non si fermerà qui, con oltre mezzo milione incassato fra il 1 e il 2 di gennaio. In secondo luogo, Battistotti ha chiarito che nel prossimo futuro il casinò diventerà sempre più tecnologico.

Ottimo riscontro anche per i casinò online

Restando sull’argomento tecnologia, non potremmo non parlare delle sale da gioco online che sono state fra le protagoniste assolute del 2019, con una spesa in netta crescita del +12% (circa 969 milioni di euro). I motivi di questo successo sono molto facili da comprendere, basta approfondire i vantaggi che un casino digitale, come William Hill ad esempio, può offrire ai propri utenti. Per prima cosa, è possibile accedervi sia da casa che da smartphone in mobilità, un’opzione davvero utile per chi ama questo genere di giochi.

In secondo luogo, i games sono tantissimi e sono pensati per ogni tipo di giocatore: i portali in questione presentano infatti opzioni come le slot machines, il poker online, il baccarat, il blackjack e ovviamente la roulette, in tutte le sue varianti.

Infine vale la pena citare altre soluzioni molto innovative come il live gaming, che permette di collegarsi, attraverso una rete di videocamere, con una sala da gioco reale con tavoli e croupier veri.

In conclusione i casinò, sia quello di Sanremo, che le piattaforme online, stanno facendo registrare dei numeri molto positivi e l’anno appena trascorso non ha fatto che confermare questa tendenza.