Imperia: pedone investito in via Scarincio e trasportato in ospedale, coinvolti due mezzi (Foto)

Incidente stradale, oggi pomeriggio poco prima delle 16, in via Scarincio ad Imperia, di fronte al tunnel della vecchia stazione di Porto Maurizio.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo che stava attraversando sulle strisce è stato investito mentre transitavano uno scooter condotto da un uomo ed un’auto guidata da una donna.

Al momento non si sa ancora se il pedone sia stato investito dall’auto o dallo scooter. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza che ha portato l’investito in ospedale, in codice giallo di media gravità. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.

(Foto di Tonino Bonomo)