CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 16 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- TOLO TOLO – 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- HAMMAMET – 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Gianni Amelio - con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi - Biografico/Drammatico - "Hammamet, la cittadina tunisina nella quale Bettino Craxi visse gli ultimi sette anni della sua vita, ogni anno più ammalato. L'epilogo della vicenda umana e politica del leader socialista…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- JUMANJI - THE NEXT LEVEL – 16.30 – 19.15 – di Jake Kasdan – con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo – Azione/Avventura/Commedia - "All'insaputa dei suoi amici, Spencer ha conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo, approfittando del seminterrato della casa di suo nonno. Quando gli amici Bethany, Fridge e Martha, vanno a torvare l'amico, Spencer è scomparso e il gioco è funzionate. I ragazzi decidono allora di rientrare a Jumanji per salvarlo. Il nonno di Spencer, Eddie, e il suo amico Milo Walker ascoltano il trambusto e inavvertitamente vengono risucchiati nel gioco anche loro. Gli amici adolescenti devono aiutare Eddie e Milo ad abituarsi ai loro avatar di gioco, convincerli a trovare Spencer e scappare di nuovo da Jumanji…”

Voto della critica: **

- THE LODGE – 21.45 – di Severin Fiala, Veronika Franz - con Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Alicia Silverstone, Richard Armitage – Drammatico/Horror/Thriller - "Due ragazzini, fratello e sorella, che hanno perso la madre tragicamente, il loro padre e Grace, la sua fidanzata, reduce da un passato ancora più traumatico. Insieme per trascorrere il Natale in una bella casa isolata, tra la neve. Ma il padre deve tornare in città per qualche giorno. E qualcuno gira per casa di notte…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- JOJO RABBIT – 16.30 – 19.15 – 21.30 – di Taika Waititi - con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell – Commedia/Drammatico/Guerra - "Jojo Betzler ha 10 anni e vive a Vienna con la mamma vedova durante gli ultimi anni del nazismo. Jojo è un bambino dolce e un po' timido, con un grande amico paffutello e occhialuto, insieme al quale vuole diventare un perfetto giovane nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf Hitler, che ha trasformato in un amico immaginario…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Centrale (tel. 0184 597822)

- RICHARD JEWELL – 16.30 – 19.00 – 21.30 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****

Tabarin (tel. 0184 597822)

- PICCOLE DONNE – 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- PICCOLE DONNE – 20.45 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- TOLO TOLO – 21.00 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RICHARD JEWELL – 21.00 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- HAMMAMET – 21.00 – di Gianni Amelio - con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi - Biografico/Drammatico - "Hammamet, la cittadina tunisina nella quale Bettino Craxi visse gli ultimi sette anni della sua vita, ogni anno più ammalato. L'epilogo della vicenda umana e politica del leader socialista…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TOLO TOLO – 21.00 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- TOLO TOLO – 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it