Taggia: il Sindaco Conio sistema in città le cisterne dopo l'ordinanza di non potabilità dell'acqua

“E’ necessario fornire alcune informazioni in merito all’ordinanza di non potabilità previa bollitura emessa. È la quarta volta che mi trovo costretto a emettere tale tipo di provvedimento, e tale frequenza posso comprendere che possa apparire anomala”.

Interviene in questo modo il Sindaco Mario Conio sull’ennesimo problema di potabilità dell’acqua a Taggia. “Voglio ricordare che la prima ordinanza – prosegue - è stata causata da un grave incendio che aveva compromesso le aree limitrofe ai pozzi, in tre occasioni invece, compresa l’attuale, tale provvedimento si è reso necessario a seguito di analisi di routine di Asl. E’ importante sapere che Arpal e Asl compiono costanti controlli sulle nostre acque garantendo quindi un continuo e solerte controllo. Il nostro acquedotto, da fine 2016 gestito da Rivieracqua, ha i suoi pozzi di emungimento posti nell’alveo del torrente, a circa 30 metri di profondità. Può quindi capitare, nel nostro come in molti altri acquedotti, che, in seguito ad esempio di intense piogge, o a causa di contatto con animali, ci possa essere un’alterazione dei parametri. La normale clorazione abbatte praticamente sempre tale carica batterica”.

“L’incidente – termina Conio - pare essere causato dal contatto con un agente inquinante, poiché è stato escluso il malfunzionamento delle pompe cloratrici. Ritengo quindi che in breve tempo la situazione potrà tornare alla normalità, essendo già in corso l’attività di disinfezione dell’acqua. Vi ricordò in ogni caso la necessità di utilizzare l’acqua solo previa bollitura. Sono state comunque installate alcune cisterne con acqua potabile a disposizione dei cittadini”.