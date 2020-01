Sci alpino: il trio delle meraviglie Goggia-Brignone-Bassino a pochi chilometri dalla nostra provincia, stage ad Artesina (Foto e Video)

"Valanga rosa" ad Artesina e non non si tratta di alcun fenomeno naturale dalle improbabili tonalità cromatiche. Più semplicemente, sulle nevi della stazione sciistica del comprensorio del Mondolé Ski, si stanno allenando in queste ore, al fine di preparare le gare in programma nel fine settimana a Sestriere, le atlete della Nazionale italiana di sci alpino, capitanate dal trio delle meraviglie: Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino.

Basta fermarsi ai meri dati statistici per comprendere appieno la portata del loro talento; nella stagione corrente di Coppa del Mondo, ad esempio, hanno raccolto complessivamente otto podi, la metà dei quali (4) reca in calce la firma di Brignone (due vittorie nello slalom gigante di Courchevel e nella combinata alpina di Altenmarkt e altrettanti secondi posti a Killington e Sankt Moritz).

Annata da incorniciare anche per la cuneese Bassino, con già tre podi stagionali all'attivo (trionfo a Killington, seconda a Lienz e terza ad Altenmarkt) e le classifiche di specialità di slalom gigante e combinata alpina che la vedono in piena corsa per il successo finale.

La campionessa olimpica di discesa libera, Sofia Goggia, ha invece incontrato qualche difficoltà in più sul suo percorso, agguantando tuttavia il primo posto nello slalom gigante di Sankt Moritz e ritrovando buone sensazioni proprio sulla pista "Mirafiori" di Artesina, sulla quale, con loro, si sono allenate anche le altre azzurre Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Karoline Pichler, oltre a due atlete italiane provenienti dal circuito di Coppa Europa (Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani).

Numerosi gli appassionati di sport e gli amanti dello sci che nella mattinata di oggi, mercoledì 15 gennaio, si sono intrattenuti con le campionesse a bordo pista, incorniciando il momento con un selfie da serbare gelosamente nei propri archivi digitali o con un autografo capace di imprimere su carta (o sui caschi da sci) le emozioni di una giornata come questa.