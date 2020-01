Sanremo: polemiche fasulle per le paratie al cantiere di piazza Borea D'Olmo, ecco la verità (Foto)

Ancora una volta la ‘tastiera bollente’ dei social e la ‘ripresa’ senza verifiche di post fatti in fretta, generano gravi errori. Ma, in un mondo che viaggia in fretta succede sempre più spesso.

Questa volta il fatto è accaduto a Sanremo, dove il post pubblicato dall’ex candidato alla carica di Sindaco, Alessandro Condò, e riguardante i lavori di piazza Borea D’Olmo, ha generato diversi commenti sgradevoli. Post e commenti fuori luogo che si sono scagliati contro le paratie installate provvisoriamente e per poche ore, attorno al cantiere allestito da alcuni mesi nella zona.

Infatti, fino a poche ore fa erano presenti le paratie fatte preparare appositamente che, seppur in una zona di cantiere e quindi non bellissima dal punto di vista estetico, garantivano una visuale discreta. Ora però la ditta che sta svolgendo i lavori, la ‘Silvano’, deve rimuovere il cantiere per lasciare spazio ai truck del Festival e, quindi, ha prima rimosso le paratie ‘belle’, per sistemarne alcune provvisorie.

Proprio oggi verrà smantellato il cantiere (entro domani) per essere consegnato alla Rai, in modo che abbia il tempo di allestire il villaggio delle radio. Una volta terminata la kermesse canora, il cantiere tornerà operativo il 17 febbraio e, ovviamente, verranno nuovamente sistemate le paratie ‘belle’ per consentire agli operai di proseguire regolarmente il lavoro, presumibilmente fino alla fine di agosto, quando la piazza sarà terminata (salvo eventuali proroghe dettate dal maltempo).

Purtroppo ancora una polemica inutile, che forse poteva essere evitata facendo le opportune verifiche.