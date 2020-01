Sanremo: gli eventi legati al Festival ‘sfrattano’ i bus dal deposito coperto di piazza Colombo, ecco dove saranno sistemati

Il centro di Sanremo si sta preparando per la festosa invasione del 70° Festival. In particolare l’attenzione è incentrata su piazza Colombo che ospiterà il tanto atteso palco. E proprio per predisporre la struttura al meglio e in massima sicurezza, la Rai e il Comune avranno bisogno anche degli spazi sottostanti il ‘solettone’, quelli del deposito coperto dell’autostazione RT.

Per quasi un mese, quindi, i bus saranno ‘sfrattati’ e Palazzo Bellevue, insieme al comando di Polizia Municipale, ha studiato soluzioni alternative per la sistemazione dei bus.

Le aree individuate per la sistemazione alternativa dei bus sono: via Nino Bixio (ambo i lati da ultimo passaggio pedonale a inizio di corso Orazio Raimondo), corso Orazio Raimondo (lato mare da inizio della via fino al termine dell’aiuola dello zampillo), via Manzoni (lato ponente dall’inizio dell’intersezione di via Roma fino all’entrata del parcheggio). Nelle zone interessate dalla sosta dei bus saranno in vigore limitazioni alla sosta.