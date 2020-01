Imperia: giovedì prossimo con l'Anmil al via gli incontri 'Compassion Fatigue: quando aiutare gli altri ci affatica troppo'

Giovedì prossimo alle 17:30 inizierà 'Compassion Fatigue: quando aiutare gli altri ci affatica troppo', un ciclo di tre incontri gratuiti rivolto a tutti coloro che assistono persone in difficoltà, agli infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza interessata.

Il percorso è finanziato da IRFA (Istituto di Riabilitazione e Formazione dell'ANMIL) e promosso dalla sede Anmil di Imperia, in collaborazione con Jobel Cooperativa Sociale Onlus, attraverso incontri formativi condotti dal Dott. Sandro Brezzo, psicologo del lavoro e psicoterapeuta EMDR. Dopo i precedenti incontri dedicati alla psicologia dello sport applicata al ciclismo e all’”apicultura sociale”, i prossimi tre incontri saranno dedicati alla prevenzione del dolore “ di aiuto”, agli strumenti per riconoscerlo e alle tecniche per affrontarlo e gestirlo. Durante tutti gli incontri ci sarà anche l’occasione per affrontare le tematiche degli eventi traumatici quali sono gli infortuni sul lavoro e verranno acquisite conoscenze utili al miglioramento della qualità della vita in generale. Un nuovo tassello nel percorso che l’Anmil sta, da tempo, promuovendo con la finalità di migliorare la qualità della vita dei lavoratori infortunati.

Per informazioni è possibile contattare la Sede Anmil di Imperia, sig.ra Silvia, al numero di telefono 0183 299367 nei consueti orari di ufficio oppure inviare una e.mail direttamente a sandro.brezzo@gmail.com oppure mandare un messaggio al 329 9593336. Gli incontri si terranno al giovedì, presso la Locanda del Buon Samaritano in via N. Berio 7 ad Imperia, nella fascia oraria 17.30-19.