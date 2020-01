Sono state indette dalla Gestioni Municipali Spa di Diano Marina, le selezioni pubbliche per titoli ed esami per la formazione di due graduatorie per l'assunzione di 7 cassieri e 16 assistenti bagnanti.

Le assunzioni saranno stagionali, presso gli stabilimenti balneari in concessione alla stessa GM. Le domande di ammissione alle selezioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 18 febbraio prossimo.