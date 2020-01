Al via le iscrizioni al corso per estetiste ‘Diventare consulente del benessere 4.0’ organizzato dalla Confartigianato

Sono state aperte le iscrizioni al corso per estetiste: “Diventare consulente del benessere 4.0”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Confartigianato in collaborazione con San PietroLab Cosmetics e Accademia Formativa. Le lezioni, per un totale di 24 ore, prenderanno il via ad inizio Febbraio e si terranno in orario serale per non sovrapporsi al lavoro quotidiano.

I contenuti del corso, tenuto dal docente Dott. Giorgio Borello (nelle fotografie la presentazione avvenuta presso la sede della Confartigianato a Sanremo), riguarderanno le tecniche di comunicazione e la fidelizzazione dei clienti tramite consulenze sia prima sia dopo i trattamenti.

Per prenotazioni ed informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.