Marco Scajola durante '2 ciapetti con Federico' annuncia: "Mi ricandido alle elezioni regionali"

"Io ho già fatto due legislature e mi sono sempre candidato, farò cosi anche questa volta". Così l'assessore regionale Marco Scajola, nel corso della puntata di '2 ciapetti con Federico' andata in onda ieri sera, ha annunciato l'intenzione a ricandidarsi in occasione delle elezioni regionali che si terranno tra pochi mesi. Un annuncio che, solo superficialmente, potrebbe essere considerato scontato. "Si è vero, in politica di scontato non c'è mai nulla - ha risposto Marco Scajola - ma la mia intenzione è quella di candidarmi e di fare squadra con Giovanni Toti".

Durante la trasmissione, che ha visto la presenza in studio (presso CMP Store Imperia) anche dei sindaci Mario Conio di Taggia e Armando Biasi di Vallecrosia, si è parlato anche della possibile nuova legge elettorale, tema di discussione in Regione proprio in questi giorni. Un argomento che, come lo stesso Scajola ha svelato, non vedrebbe tutti d'accordo anche all'interno della stessa maggioranza."La parte politica che rappresento - ha dichiarato l'assessore regionale - ha la volontà di inserire la doppia preferenza di genere e di eliminare il listino, perchè non credo che la gente voglia vedere persone non votate dai cittadini ma scelte dai partiti. In maggioranza, lo dico con il sorriso, c'è chi dice di voler cambiare la legge elettorale ma forse ... non lo vuole così tanto, diciamo che ci sono tante sensibilità. Ci sono infatti persone che sperano magari che rimanga tutto come adesso". Discorso che però riguarda anche la stessa minoranza. "Servono anche i voti dell'opposizione - spiega Scajola - e vedo che anche dall'altra parte non c'è grande chiarezza nelle idee. I tempi tecnici per cambiare la legge ci sono ancora ma personalmente, ad essere sincero, non sono molo ottimista. Se non si dovesse riuscire sarebbe un peccato perchè si perderebbe un'occasione importante".

Marco Scajola (che durante la puntata ha parlato anche del suo recente abbandono di Forza Italia dopo tanti anni di militanza) esce quindi allo scoperto e annuncia la propria intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali.

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni, commenti e dove si potrà aprire un dibattito tra lettori sui temi trattati in trasmissione: FACEBOOK https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico e INSTAGRAM https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it