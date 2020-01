Ventimiglia: domani all'Antiquarium. conferenza su ‘Merci e scambi ad Albintimilium in età romana (oltre i confini)’

Proseguono in Antiquarium, all’area Archeologica di Nervia, Ventimiglia (Corso Genova 134), gli incontri del ciclo di conferenze, organizzato dal Polo Museale della Liguria dal titolo ‘Il confine: limite ed opportunità’.

Giovedì 16 gennaio, alle ore 16, Daniela Gandolfi, archeologa e studiosa, colonna portante della sede centrale dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, a Bordighera, terrà una relazione dal titolo ‘Merci e scambi ad Albintimilium in età romana (oltre i confini)’.

La Gandolfi, autrice del recentissimo volume ‘Archeologia Subacquea. Storia, organizzazione, tecnica e ricerche’è prima di tutto una specialista nello studio dei materiali ceramici di età romana, una delle tipiche merci che venivano imbarcate sui bastimenti commerciali, il più delle volte con la funzione di contenitori di derrate alimentari, come l’olio, il vino, il prezioso garum (la salsa di pesce) ed altro.

Il rinvenimento e soprattutto il riconoscimento di tali reperti negli scavi archeologici di siti come Albintimilium, costituisce pertanto un tassello fondamentale non soltanto per la datazione dei contesti ma anche per l’identificazione dei contatti commerciali intrattenuti tra i centri della romanità: e di questo settore di studio Daniela Gandolfi è una delle principali esperte in Liguria.

A lei quindi il compito di raccontare i rapporti intrattenuti dalla città romana di Albintimilium, città di frontiera già in età imperiale, con gli altri porti al di qua ed al di là del ‘confine’, in questo caso la Gallia, ma non solo.

La conferenza è ad ingresso libero.



(in basso, la locandina dell'evento)