Sanremo: inizia la rivoluzione di piazza Colombo in vista del Festival, al via i lavori per la costruzione del palco (Foto)

Archiviata la conferenza stampa del Casinò, Sanremo inizia a prepararsi per ospitare la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Da questa mattina sono iniziati i lavori per la costruzione del tanto atteso palco che rivoluzionerà piazza Colombo, la base per gli eventi che Rai e Comune hanno studiato per portare il Festival anche al di fuori dell’Ariston.

Il ‘Gruppo Eventi’, storico organizzatore di Casa Sanremo al Palafiori, è al lavoro per erigere il palco e tutto ciò che gli girerà attorno. Una grossa novità per Sanremo che, al netto di qualche disagio fisiologico, vivrà una settimana festivaliera destinata a cambiare la storia. sono già diversi i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco di piazza Colombo: Ultimo, Salmo, Zucchero, Coez e Mika. Ma si attendono novità