Imperia: oggi pomeriggio all'Istituto Ruffini un convegno sul tema 'Marketing: territorio e impresa'

Nella settimana dell’Open day dell’Istituto Ruffini di Imperia di sabato prossimo, proprio per ribadire una volta di più lo stretto legame tra il tessuto economico della città e lo storico Istituto tecnico, nell’ambito della 'Giornata della cultura economica', è stato organizzato un convegno sul tema 'Marketing: territorio e impresa'.

L’intento è quello di ribadire che, proprio nell'ambito dell’Istruzione tecnica ed in particolare nelle figure tecnico finanziarie ed economiche, è previsto nei prossini anni un numero sempre crescente di assunzioni. Ed al contempo evidenziare come le nuove figure del diplomato in 'Amministrazione, Finanza e Marketing' corso suddiviso in due differenti articolazioni, 'Sistemi Informatici Aziendali' e 'Relazioni Internazionali e Marketing' permettano di affinare competenze professionali specifiche come quelle informatiche o linguistiche , entrambe centrali nel mondo economico attuale.

L’evento, sarà aperto dal Presidente della Provincia, Domenico Abbo, cui seguirà l’intervento del direttore di Confindustria, Paolo della Pietra. Gli studenti avranno poi la possibilità di ascoltare e confrontarsi con alcuni esperti del settore economico della nostra città. Porteranno il loro contributo e la loro esperienza la dott.ssa Laura Marvaldi presidente dell’Accademia del Ponente, la dott.ssa Claudia Amadeo delle grafiche Amadeo , il Dottor Pierluigi Rinaldi dell’Olio Rainer e il dottor Massimo Merano dell’Azienda Agricola Fratelli Merano.

Un’importante occasione, quindi, per vivere davvero la scuola del saper fare e per avvicinare una volta di più gli studenti dell’Istituto alla realtà cittadina. La giornata vedrà poi nel pomeriggio, un’attività di debate, una delle avanguardie educative di cui il Ruffini è capofila regionale.

Tema o mozione del debate sarà: “Il marketing è a rigore una disciplina, una scienza: non può decidere, quindi, se essere etico o no” e saranno due squadre a sostenere l’una o l’altra posizione in una “gara” che pone al centro l’ascolto e la capacità di sostenere e difendere una posizione, il parlare in pubblico e l’organizzare informazioni e materiali raccolti.