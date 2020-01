Guida al mercato immobiliare ligure

La Liguria nell'ambito del mercato immobiliare offre un ventaglio di occasioni che la rendono unica. La regione è compresa tra le Alpi Liguri e l'Appennino Ligure a nord e affacciata sul Mar Ligure a sud, con una catena ininterrotta che costituisce una vera e propria dorsale.

Le coste si alternano tra rocce a picco sul mare e spiagge sabbiose. Il clima temperato è sempre stato considerato uno dei migliori del Mediterraneo e ha reso nel corso degli anni la Liguria, una delle aree favorite per “svernare”. Questa regione, come dicevamo prima, offre montagne e mare allo stesso tempo. Lungo la costa si trovano le città principali come Genova, Imperia, Savona, La Spezia, San Remo, Portofino, Bordighera e Santa Margherita Ligure, ideali per acquistare immobili di lusso e non solo. Sulle colline dell'entroterra, invece, ci sono meravigliosi borghi per coloro che preferiscono vivere più appartati, lontano dal caos del periodo estivo. Dal ponente ligure è anche facile raggiungere la Costa Azzurra e il Principato di Monaco.

La Liguria è molto apprezzata per la sua cultura, l'arte, i paesaggi e soprattutto per la sua tradizione in cucina. La lunga costa mediterranea e il confine settentrionale attraverso le Alpi, rendono questa regione unica e seconda a nessuno. Rispetto alle destinazioni popolari di altre regioni, qui i prezzi sono più bassi e attirano potenziali acquirenti. Ma per saperne di più su cosa possa veramente offrire il mercato immobiliare in Liguria vi consigliamo di rivolgervi a Ardoino Immobiliare.

Possiamo intanto anticipare che le abitazioni in condomini o in strutture indipendenti sono molto ambite, ma ancora convenienti e disponibili. Naturalmente, i prezzi differiscono a seconda della posizione della proprietà. Le case o gli appartamenti sul mare sono più costosi rispetto agli alloggi nei centri cittadini. Il settore immobiliare in Liguria è un investimento sicuro, poiché questa zona è sempre molto richiesta, sia in Italia che all'estero.