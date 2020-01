Sanremo: per la prima volta nella città dei fiori un corso per giornalisti sul Festival della canzone italiana

Un corso sulla storia del Festival per scrivere del Festival, un presupposto generale che durante la settimana mediatica più importante dell'anno diventa sempre più una necessità. Ogni anno la città di Sanremo, durante il Festival, ospita circa 6000 operatori della comunicazione: quanti di questi possono dire di conoscere davvero l'evento, la storia, gli episodi, i luoghi e personaggi che hanno fatto la storia della Kermesse?

Il Festival di Sanremo arriva alla sua 70esima edizione e per poterla proporre al meglio a chi la seguirà da casa è necessario “conoscere il mezzo” ovvero sapere come tutto è nato e si è voluto nel corso di sette decenni. Sanremonews, giornale online della provincia di Imperia, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Liguria e con il supporto del Casinò di Sanremo e del Comune di Sanremo propone per la prima volta un corso sulla storia del Festival che prevede crediti formativi.

Un momento di approfondimento e di studio rivolto ai giornalisti all'interno di una location molto speciale: il Casinò di Sanremo.

La storia del Festival presentata agli addetti ai lavori dal punto di vista sia formativo che informativo vedrà come relatori: Bruno Gambarotta scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, attore italiano; Barbara Pasqua, giornalista, direttore dei giornali del Gruppo Morenews; Claudio Porchia giornalista, studioso della storia del Festival della Canzone e autore del libro Sanremo Story.



Durante il corso, nella giornata di lunedì, farà uno speciale intervento anche il giornalista, critico musicale e saggista italiano, inviato del “Corriere della Sera”, Mario Luzzatto Fegiz.



Il corso, gratuito, si terrà al Casinò di Sanremo domenica 2 febbraio dalle 14.30 alle 17.30 e lunedì 3 febbraio (in replica) dalle 9.30 alle 12.30. Per i giornalisti è possibile registrarsi tramite la piattaforma Sigef. Per i non giornalisti è possibile iscriversi (fino ad esaurimento posti) scrivendo alla mail eventi@morenews.it e indicando nome, cognome, numero di telefono.