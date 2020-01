Sanremo: domenica 26 I Deplasticati torneranno in azione per la pulizia all'esterno dell'ospedale

Domenica 26 nuova azione de I Deplasticati, ancora una volta all'ospedale 'Borea' di Sanremo.

I volontari dell'associazione matuziana si rimboccheranno le maniche per pulire le aree esterne dell'ospedale dove ogni giorno vengono abbandonati centinaia di mozziconi senza il minimo rispetto dell'ambiente e del prossimo.

Si tratta dell'ennesima iniziativa de I Deplasticati che si stanno dimostrando sempre in prima linea per intervenire dove troppo spesso non arrivano le semplici regole del buonsenso e della buona educazione.