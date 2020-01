E’ stata organizzata, per il prossimo 25 gennaio dagli ‘Amici del Rio Carne’ , una manifestazione nell’ambito della ‘Giornata nazionale della protesta dei pesci di fiume’.

L’appuntamento è per le 14 del 25 gennaio, proprio ai laghetti del Rio Carne a Pigna in alta Val Nervia, luogo spesso oggetto di diatribe per la paventata costruzione di una centrale idroelettrica.

La giornata è organizzata insieme a Legambiente, al Comitato Tutela dei Fiumi e dal coordinamento nazionale ‘Free Rivers Italia’.