Ospedaletti: rinviata al 17 marzo l'approvazione dell'accordo per Baiaverde, ma c'è fiducia per il futuro dell'approdo

Nuova udienza, ieri mattina a Genova per il porto di Marina di Baiaverde ad Ospedaletti. Nel corso del dibattimento è stato presentato lo schema di accordo tra il Comune della città delle rose ed il fallimento, approvato con la delibera del 10 gennaio scorso.

L’udienza, rinviata nel novembre scorso, riguardava l’approvazione dell'accordo preliminare varato dall'amministrazione Cimiotti che avrebbe potuto sospendere l’annoso contenzioso sul fallimento della Fin.Im (la società che doveva realizzare l’approdo) che ha bloccato la costruzione dell’opera in tutti questi anni.

Il giudice ha apprezzato la volontà delle parti ed ha aggiornato l’udienza al 17 marzo per dare tempo al fallimento di far approvare l’accordo dal comitato dei creditori e dal giudice che si occupa dell’istanza. Il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti si è dichiarato fiducioso sul futuro dell’approdo bloccato da anni: “Si tratta di un altro passo avanti verso la soluzione” ha detto il primo cittadino.

Stando ad una stima di massima ci potrebbero volere tra i 65 ed i 70 milioni di euro, per l’acquisizione dell’esistente e la costruzione totale (o quasi) dell’approdo. Resta il fatto che, se il 17 marzo prossimo il Giudice darà il via libera, la procedura non sarà comunque breve e ci vorranno anni per affidare nuovamente i lavori dell’approdo.