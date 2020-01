Grande successo di partecipazione per la '4 giorni di sci a Bardonecchia' con il Liceo Viesseux di Imperia (Foto e Video)

Dal 7 al 10 gennaio scorsi si è tenuta l'ormai tradizionale 4 giorni di sci a Bardonecchia. Da 15 anni il Liceo Vieusseux ha scelto questa località come stazione ideale sia per la facilità di accesso, sia per la disponibilità di organizzazione da parte dello staff tecnico locale, ma anche per la straordinaria bellezza dello scenario naturale, che pure è poco conosciuto ai ragazzi imperiesi.

Il progetto prevede 16 ore di lezione con maestri FISI. Al termine della giornata sugli sci, i ragazzi sono stati impegnati in ore di studio assistito dai docenti accompagnatori. L’ultimo giorno, i maestri organizzano una gara di slalom gigante maschile e femminile, i cui risultati saranno utilizzati per individuare gli atleti che parteciperanno ai giochi studenteschi di sci. Sotto i risultati.

Classifica femminile:

Gagliardi Martina 36.76

Ricciardi Martina 40.69

Boni Alessandra 41.15

Gentili Viola Sofia 42.04

Gilli Martina 42.90

Mudadu Elisa 43.33

Gabbiadini Alice 44.34

Garibbo Sofia 44.88

Puggelli Marta 45.20

Stefani' Zerbone Ginevra 45.44





Classifica maschile:

Parodi Francesco 31.62

Gandolfo Mattia 38.10

Saluzzo Tommaso 38.66

Murialdo Matteo 39.49

Zagarella Pietro Giovanni 39.78

Macri' Gioele 40.68

Ricca Giacomo 42.47

Garibaldi Federico 44.43

Ugo Federico 44.90

Scajola Lorenzo 45.27

Quest’anno hanno partecipato 90 alunni, delle classi dalla prima alla quarta. La novità 2020 è che, per la prima volta, il progetto è stato aperto anche agli alunni principianti, dando modo ad alcuni ragazzi di solcare le piste per la prima volta. L’edizione di quest’anno si è segnalata per alcuni aspetti: sono state significativamente incrementate le ore di sci seguite da Maestri FISI (da 12 a 16) e abbiamo potuto godere della presenza della Nazionale di sci femminile francese, in allenamento proprio sulle piste di Bardonecchia, seguita dal nostro ex allievo Pietro Semeria, che della Nazionale è allenatore ufficiale.

Particolarmente suggestiva la cena presso il rifugio "Pian del Sole", a quota 1550, da dove abbiamo anche potuto assistere alla discesa in notturna del 2° Memorial Vertical Bumba, gara di sci alpinismo con partenza da Campo Smith, 700 mt. di dislivello positivo. Anche per le condizioni meteo particolarmente gradevoli, quest’anno l'iniziativa è risultata assai apprezzata dagli studenti.

Il "Progetto Bardonecchia" fa capo al Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo Vieusseux, guidato dal prof. Samuele Perotti, che per l'organizzazione si è avvalso della collaborazione della prof.ssa Maria Antonietta Giordano. Intendiamo anche ringraziare il prof. Marco Amorino che, pur essendo in pensione, continua a seguire con grande entusiasmo, impegno e professionalità questo progetto, di cui è l’ideatore.