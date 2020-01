Convenzione tra Prime Quality e l'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia: in futuro nuovi sviluppi ed opportunità per i ragazzi (foto)

Oggi all’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di merito per la partecipazione degli studenti alla Nobel Week di Sanremo. La consegna è avvenuta per mano di Giuseppe Calogero, direttore di Prime Quality, l'importante realtà che amministra Villa Nobel a Sanremo, accompagnato dalla dott.ssa Elena Sparago, responsabile marketing. Al loro fianco per l'istituto era presente il dirigente scolastico, Giuseppe Monticone e gli insegnanti che hanno seguito i ragazzi nella settimana di eventi, legati ad Alfred Nobel ed ai Premi Nobel.

Un progetto nato sulla base di una convenzione siglata tra Prime Quality e l'Istituto di Arma di Taggia. Come sottolineato a margine della cerimonia, l'opportunità garantita agli studenti dell'Alberghiero, ricalca la mission di Prime Quality di valorizzare non solo la Villa ma anche le eccellenze del territorio, proprio come questa scuola che forma i talenti del domani nel campo della ristorazione e che in questi anni si è saputa distinguere a livello nazionale ed internazionale partecipando a prestigiosi concorsi, ottenendo importanti piazzamenti.



Il riconoscimento consegnato da Prime Quality vuole essere anche un ringraziamento nei confronti dell'impegno profuso da questi giovani delle classi quinte e quarte. L'attestato è stato consegnato a: Silvia Demarte, Valeria David, Vincenzo Palumbo, Marco Postiglione, Andrea Di Lorenzo, Elia Loandra, Francesco Modesti, Andrei Stelian Avram, Martina Bertola, Nicolò Andrea Campi, Simone D’Agnano, Luca Destefanis, Elena Fossati, Roberto Garzo, Savio Francesco, Avenola Jeshili, Leonardo Lauriola, Nicolò Mergiotti, Mikhail Pinelli, Gaia Starnoni, Camilla Terzolo, Alessia Anfossi, Leandro Arfuso, Luca Bestagno, Davide Bronda, Stepan Caracciolo, Sara Claretti, Paolo Colavito, Erica Corradi, Edoardo Cristiano, Andrea Carmine Di Cianni, Luz Maria Diaz Celis, Giovanni Duberti, Simone Hu, Tommaso Maltini, Lorenzo Onofrio, Milano Dario Pomposo, Emanuela Rroli, Joseph Topi, Alessia Vacca