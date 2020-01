Sanremo: ancora spazzatura abbandonata in Aurelia Bis, la preoccupazione di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Monica Molinaro, ci ha scritto per portare nuovamente all’attenzione il problema dell’abbandono dei rifiuti in Aurelia Bis:

“Questa mattina, nel tratto di galleria tra via della Repubblica e via Pascoli (lato monte) a bordo strada, ho visto una fila ininterrotta di sacchetti di spazzatura e spazzatura di vario genere evidentemente lanciata da persone incivili. Non sono ovviamente in grado di testimoniare con foto ma chiunque passi potrà notare quanto riferisco. Naturalmente se i cittadini fossero persone educate e civili non ci sarebbe nemmeno bisogno di doversi occupare di pulizie di questo tipo, ma mi vedo costretta a segnalarlo per il decoro della strada nel rispetto dei cittadini civili e anche per l'impressione che la nostra città”.