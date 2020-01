Tipicità agroalimentare e memoria storica per Carnevale: Barbagiuai dolci di zucca e cipolla egiziana ligure

Sono appena finite le vacanze di Natale e nell'aria si inizia prepotentemente a respirare aria di Carnevale. Dopo aver assaggiato e apprezzato anche a livello internazionale i biscotti 'Belinetti' alla cipolla egiziana di Camporosso, i panifici e le pasticcerie si danno da fare per variare la loro produzione in occasione del carnevale alle porte.

Le bugie trionfano un po' dappertutto, iniziano a vedersi nei negozi, profumate e fragranti, sia cotte al forno che tradizionalmente fritte, ripiene o naturali, ognuno proponendo la propria ricetta, per soddisfare gusti e curiosità di adulti e bambini . Marco Lia e Marco Damele (pionieri di un' agricoltura storica legata alla memoria gastronomica del territorio), quest'anno desiderano stupire ulteriormente proponendo e rielaborando un'antica ricetta locale, una ricetta che il tempo stava cancellando dai ricordi del gusto: i ‘barbagiuai dolci’, ravioli fritti ripieni di morbidissima crema alla cipolla egiziana, zucca locale e ortica, un legame con la terra sempre più consolidato e maturo per rendere anche un momento di gioia e festa un tributo alle nostre tradizioni e cultura rurale.

La zucca, la cipolla egiziana ed in particolar modo l'ortica usate nelle nostre zone fin dai tempi antichi, anche nella tradizione celtica per la preparazione di ravioli, frittate, salse può diventare la base per dolci gustosi e naturali che una gastronomia povera, ma di livello assolutamente geniale e genuino, ha tramandato nei secoli; un modo piacevolissimo di tornare al passato, di ricordare e promuovere alla nuove generazioni antiche tradizioni. Anche sotto il profilo gastronomico.