Sanremo2020: come saranno le serate e come verranno espressi i voti del 70° Festival della Canzone

Prima Serata

Interpretazione-esecuzione di 12 canzoni in gara da parte di 12 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in serata. Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni verranno effettuate dalla Giuria Demoscopica. Le due canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Terza Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Seconda Serata

Interpretazione-esecuzione delle altre 12 canzoni in gara da parte degli altri 12 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Al termine della Seconda Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12). Interpretazione-esecuzione delle altre 4 canzoni in gara da parte degli altri 4 Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni saranno effettuate dalla Giuria Demoscopica. Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Terza Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Terza Serata - Sanremo 70

Interpretazione-esecuzione - da parte dei 24 Artisti della sezione CAMPIONI – di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival (Canzoni di Sanremo 70). Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI. Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni rimaste in competizione da parte dei 4 rispettivi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta” (Semifinali). La votazione avverrà con sistema misto: della Giuria Demoscopica; della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del pubblico, tramite Televoto. Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla finale della sezione NUOVE PROPOSTE nella Quarta Serata. Le 2 canzoni/Artisti perdenti saranno eliminate dalla competizione.

Quarta Serata

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI. Interpretazione-esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione da parte dei relativi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE (Finale). La votazione avverrà con sistema misto della Giuria Demoscopica; della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del pubblico, tramite Televoto. La canzone/Artista più votata verrà proclamata Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.

Quinta Serata – Serata Finale

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in competizione da parte dei 24 Artisti della sezione CAMPIONI. Le votazioni avverranno con sistema misto: della Giuria Demoscopica; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e del pubblico, tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti. Riproposizione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni nuove degli Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: della Giuria Demoscopica, della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e del pubblico, tramite Televoto. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2020 (sezione CAMPIONI). Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate.

SISTEMA DI VOTAZIONE, GIURIE E PREMI

Sezione CAMPIONI

Attraverso i quattro sistemi di votazione della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, del Televoto e dei musicisti e vocalist componenti l’Orchestra del Festival si arriverà, progressivamente nelle cinque Serate, a definire le graduatorie che decreteranno la canzone/Artista della sezione CAMPIONI vincitrice di SANREMO 2020.

Nella Prima Serata voterà la Giuria Demoscopica All’esito delle votazioni, verrà stilata da RAI una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

Nella Seconda Serata voterà la Giuria Demoscopica All’esito delle votazioni, verrà stilata da RAI una classifica delle altre 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Al termine della Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in gara risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12)

Nella Terza Serata voteranno i musicisti e i vocalist componenti l’Orchestra del Festival. Verranno votate le interpretazioni-esecuzioni dei brani editi denominati “Canzoni di Sanremo 70” da parte dei 24 Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI. Le votazioni avranno valore per la determinazione di una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara, risultante dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata dagli Artisti e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti.

Nella Quarta Serata voterà la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. All’esito delle votazioni, verrà stilata da Rai una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara, determinata dalla media delle percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti.

Nella Quinta Serata voteranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e il pubblico attraverso il Televoto. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%. Al termine verrà stilata una classifica delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Dopo che i risultati di tutte le votazioni precedenti saranno azzerate, avrà luogo una nuova votazione delle 3 (tre) canzoni/Artisti risultate ai primi posti nella classifica, sempre da Giuria Demoscopica; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; pubblico, attraverso Televoto. I tre sistemi di votazione avranno sempre un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%. All’esito di queste ultime votazioni, verrà stilata una nuova classifica delle 3 canzoni/Artisti. La canzone/Artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2020.

Sezione NUOVE PROPOSTE

Attraverso i tre sistemi di votazione della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), si arriverà, progressivamente nelle prime quattro Serate indicando i vincitori delle sfide dirette tra coppie di canzoni/Artisti in competizione, a decretare la canzone/Artista vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2020.

Nella Prima Serata voterà la Giuria Demoscopica. Le votazioni determineranno quali canzoni/Artisti risulteranno vincitrici nelle rispettive “sfide dirette”, accedendo così alla Terza Serata.

Nella Seconda Serata voterà la Giuria Demoscopica. Le votazioni determineranno quali canzoni/Artisti risulteranno vincitrici nelle rispettive “sfide dirette”, accedendo così anch’esse alla Terza Serata.

Nella Terza Serata voteranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e il pubblico attraverso il Televoto. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%. Le votazioni determineranno quali canzoni/Artisti risulteranno vincitrici nelle rispettive “sfide dirette” (semifinali), accedendo dunque alla finale della Quarta Serata.

Nella Quarta Serata voteranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e il pubblico attraverso il Televoto. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%. Le votazioni decreteranno la canzone/Artista vincitrice dell’ultima “sfida diretta” (finale), che sarà proclamata quindi vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2020.

GIURIE E TELEVOTO

La giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone, selezionate tra abituali fruitori di musica, che esprimeranno il proprio voto da casa attraverso un sistema di votazione elettronico. La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2020 della carta stampata, tv, radio e web e voterà secondo modalità che saranno indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020 dall’Ufficio Stampa della RAI. L’organico dell’Orchestra del Festival è composto da musicisti professionisti, in parte scelti da Rai, sulla base di riconosciute qualità, e parte messa invece a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e da vocalist professionisti, scelti da RAI sulla base di riconosciute qualità.

La votazione mediante Televoto (votazione da telefonia fissa e da telefonia mobile) da parte del pubblico avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto approvato con delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni (di seguito anche “Regolamento AGCOM”), nonché dell’apposito Regolamento in materia per Sanremo 2020, che verrà pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it, prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020, con tutti i dettagli relativi alle modalità di votazione. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo Artista.

PREMI

Nella Quarta Serata verrà premiata la canzone/Artista vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.

Nella Quinta Serata (Serata Finale) verrà premiata la canzone/Artista vincitrice di SANREMO 2020 sezione CAMPIONI.

Nel corso della Terza Serata sarà facoltà di Rai-Direzione di Rai1 premiare l’interpretazione della Canzone di Sanremo 70 più votata in Serata.

Verranno inoltre assegnati i seguenti premi: Premi della Critica, Premio al Miglior Testo e Premio alla Migliore Composizione Musicale.

Nel corso delle cinque Serate potranno essere attribuiti, d’intesa con il Direttore Artistico e con RAI-Direzione di Rai1, i riconoscimenti della Città di Sanremo a grandi artisti della musica contemporanea.