Sanremo 2020: poche conferme sui 'Super Ospiti', c'è il sogno di Albano e Romina con un inedito

Sono in corso molte trattative per i 'super ospiti' del Festival 2020 e Amadeus, tirato per la giacchetta sulle presenze ha ufficializzato la presenza di Diletta Leotta e Rula Jebreal nella serata di martedì, oltre a Tiziano Ferro e Fiorello, che saranno presenti tutte le sere.

Tra i superospiti ci sarà Salmo, che tra l’altro farà anche un concerto sul palco di piazza Colombo. Il mercoledì, insieme a Laura Chimenti ed Emma D’Acquino ci sarà anche Sabrina Salerno ed una sorpresa, con un grande ritorno, così come al martedì.

Il giovedì ci sarà Luis Capaldi mentre Tiziano Ferro canterà con Massimo Ranieri, ma anche Mika e Roberto Benigni. Il venerdì avremo le semifinali dei giovani e, durante la serata, la loro finalissima. Venerdì ci saranno Antonella Clerici, insieme a Francesca Sofia Novello. Possiamo ufficializzare anche Jhonny Dorelli e la presenza di Dua Lipa.

Al sabato, oltre a Mara Venier, torneranno Francesca Sofia Novello, Diletta Leotta e Sabrina Salerno. Ci saranno Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Paolo Rossi. A questi si aggiungeranno altre sorprese che saranno confermate nel corso della prossima settimana.

C’è l’idea di avere anche Albano e Romina Power che potrebbero cantare un inedito, scritto da Cristiano Malgioglio. Questa è una delle trattative che sono in ballo. Tra i nomi che si stanno chiudendo a livello di contratti ci sono anche Ultimo e Zucchero: “Sarei felicissimo – ha detto Amadeus – di averli entrambi. Ultimo sta facendo una carriera straordinaria e potrebbe essere con noi nell’ultima puntata, per chiudere nella maniera migliore ed una proiezione sul futuro. La stessa cosa vale per Zucchero, che ha un disco molto forte e che rappresenta uno dei più grandi nomi della musica italiana e della storia del Festival”.