Sanremo 2020: il saluto della città, Biancheri "Avremo un Festival che verrà vissuto a 360 gradi"

L’apertura della presentazione del Festival è stata affidata agli esponenti locali. Adriano Battistotti, presidente del Cda del Casinò ha salutato gli ospiti ed i giornalisti: “E’ un piacere ospitare questa presentazione proprio nel giorno del compleanno del Casinò. Un Casinò che è sempre protagonista della kermesse canora e lo sarà con galà ed appuntamenti importanti”.

Il Sindaco Alberto Biancheri ha fatto gli onori di casa, evidenziando soprattutto l’importanza delle novità messe in campo per questo anniversario: “Fa sempre effetto ed è sempre una grande emozione essere qui, nonostante sia il mio 6° Festival. Ci eravamo lasciati con il sogno di fare un grandissimo 70° e mi sembra che siamo riusciti. E per questo devo ringraziare la Rai. Avremo una settimana dove si vivrà il Festival in tutta la città e dovremo capire che servirà per crescere ancora, con gli eventi di piazza Colombo ed in altre zone della città. Sono molto curioso per le novità musicali che sono state portate e per questo ringrazio Amadeus ed il suo apporto. Ho molto a cuore i giovani, che stanno avendo un apporto sempre più importante. Sarà un momento di grande promozione della città e per tutto il territorio che vive un momento di enorme promozione. Potremo promuovere la nostra città e tutta la Liguria, dando anche risalto alla nostra Sinfonica ed ai fiori. Stiamo lavorando per un qualcosa di molto innovativo”.