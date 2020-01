Nella notte di Sanremo ci sarà un Altro Festival ‘pazzesko’ con Nicola Savino e Myss Keta

Tra le tante novità del Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche lo spazio notturno condotto da Nicola Savino in diretta dal Palafiori, l’Altro Festival che la Rai ha voluto per dare continuità alle serate e portare la kermesse anche nella notte sanremese. Insieme allo speaker di Radio Deejay ci sarà anche Myss Keta, volto noto, benché celato, a chi ama e segue il mondo del web.

La ‘strana coppia’ ospiterà al Palafiori anche molti addetti ai lavori, protagonisti e amanti del Festival per commentare quanto accaduto durante la puntata. Non mancheranno i collegamenti con l’esterno per vivere a pieno l’atmosfera festivaliera per le vie della città.