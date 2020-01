Festival di Sanremo: a poche ore dalla presentazione la Rai cambia il Direttore della rete 'ammiraglia'

Ci sarà Teresa De Santis oggi alla presentazione del 70° Festival di Sanremo? La domanda è d’obbligo visto che l’Amministratore Delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha deciso di cambiare il Direttore della rete ammiraglia, proprio a pochi giorni dalla kermesse canora matuziana.

Al posto della De Santis andrà l’attuale direttore di Rai Tre, Stefano Coletta. Per quanto riguarda il Festival cambia poco, anche perché da sempre i direttori sono di nomina politica, ma sicuramente qualche piccolo problema potrebbe nascere, visto che Amadeus ha lavorato per mesi con un direttore e, per gli ultimi giorni prima del Festival se ne trova un altro.

Per quanto riguarda Sanremo, invece, c’è il nodo della convenzione. L’Amministrazione dovrà confrontarsi con un altro interlocutore per rinnovare l’accordo con la Rai, dopo il Festival 2021.