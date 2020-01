È il giorno del 70° Festival di Sanremo: alle 12.30 la tradizionale conferenza stampa dal Teatro del Casinò

A Sanremo è il giorno del 70° Festival. C'è grande attesa in città (e non solo) per la tradizionale conferenza stampa che anticipa di circa un mese la kermesse di febbraio. L'appuntamento è fissato per le 12.30 al Teatro dell'Opera del Casinò.

Ci sarà Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, ci saranno i vertici Rai e ci sarà l'amministrazione matuziana. Ma c'è grande attesa per eventuali novità riguardo ai 'compagni di viaggio' che affiancheranno Amadeus alla conduzione delle cinque serate. L'azienda di corso Mazzini ha saputo mantenere il massimo riserbo su tutto ciò che ruoterà attorno ad Amadeus, si sa solo che ci sarà Tiziano Ferro, ma ancora non si conoscono i dettagli della sua settimana sanremese.

Forse questa mattina dal Casinò potrà emergere qualche novità. SanremoNews seguirà la conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo con foto, video, interviste e approfondimenti live.