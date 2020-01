Doppio appuntamento con “Musica in Porto': a Vado Ligure concerto per grandi e piccini

A due passi dal porto, tra mare e monti, si terrà il concerto conclusivo della rassegna concertistica che ha riunito sotto comune denominatore economia marittima, musica e spettacolo in un format radicato sul territorio grazie alla proficua collaborazione tra Comune di Vado Ligure, Regione Liguria e aziende sponsor. E così, dopo il successo degli appuntamenti ai Magazzini del Caffè Pacorini e sulla motonave Mega Express Two di Corsica Ferries, 'Musica in Porto' approderà alla Baia dei Pirati, via Aurelia 91 Vado Ligure, con il doppio programma Natale in Porto – Musica...dalla città al mare. (L'appuntamento era previsto il giorno 20 dicembre e rinviato a causa del maltempo)

Il concerto serale con protagonista il 'Valeria Bruzzone Quartet' sarà preceduto, alle 11, dall'anteprima per le scuole di Vado Ligure con il divertente 'Mal d'Estro Quartet' composto da Mauro Barbieri, vocalist; Claudio Massola, clarinetti e flauti dritti; Bruno Giordano, saxofoni e clarinetto; Alessandro Delfino, pianoforte. Il concerto sancirà la collaborazione tra amministrazione, Orchestra Sinfonica di Savona e scuole del comprensorio.

Lo spettacolo serale, invece - aperto al pubblico previa prenotazione - vedrà la cantante Valeria Bruzzone, Claudio Massola, Bruno Giordano e Alessandro Delfino cimentarsi in virtuosismi, improvvisazioni e arrangiamenti originali tra musica classica e moderna, swing popolare e jazz, dando vita a un linguaggio piacevolmente adatto alla filosofia di 'Musica in Porto'. Da sempre l'obiettivo del quartetto è interpretare in chiave originale i brani scelti, per divertirsi insieme al pubblico con uno spettacolo dinamico, accattivante e fortemente legato alla tradizione del territorio.

"Il progetto 'Musica in Porto' è in continua evoluzione, come tutte le iniziative promosse dall'Orchestra. Tante le idee e le realtà coinvolte, in primis Regione Liguria, peraltro protagonista della presentazione che si è svolta nella Sala della Trasparenza a Genova, alla presenza dell'assessore regionale Ilaria Cavo, del segretario generale Giampellegrini e dell'assessore di Vado Ligure Ennio Rossi – spiega Claudio Gilio, presidente e direttore Orchestra Sinfonica di Savona – ci riteniamo soddisfatti di questa edizione e siamo pronti a esportare il progetto con nuove collaborazioni. Un grazie speciale alla società Baia dei Pirati per l'ospitalità".

Il concerto è gentilmente offerto dalle aziende sponsor dell'iniziativa e dal Comune di Vado Ligure.