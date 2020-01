“Domenica In 2020”: pubblicato il modulo per chiedere i biglietti per assistere alla trasmissione

In occasione della trasmissione televisiva 'Domenica In', in onda dall'Ariston domenica 9 febbraio su Rai Uno, vengono messi a disposizione del pubblico alcuni biglietti per assistere al programma.

E’ necessario compilare un apposito modulo che può essere ritirato all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palafiori di C.so Garibaldi – tel. n. 0184/580368 - 421 – 422) o scaricato dal sito web del Comune di Sanremo. Il modulo (scaricabile sotto) deve essere compilato e può essere o consegnato allo stesso URP o trasmesso a urp@comunedisanremo.it.

Verrà presa in considerazione una sola richiesta per 2 nominativi, compilata in forma leggibile in ogni sua parte, con l'avvertenza che la stessa dovrà essere sottoscritta (pena l'esclusione) da entrambi i richiedenti. Per questioni di sicurezza, ad ogni biglietto dovrà essere associato il nominativo del fruitore dello stesso. Pertanto i biglietti saranno strettamente personali. Le richieste verranno accettate entro e non oltre le 13 di venerdì prossimo. L’elenco degli assegnatari verrà affisso dal 28 gennaio all’URP (corso Garibaldi 1, Palafiori) e sarà pubblicato sul sito web del Comune.

Tra gli assegnatari verranno contattati telefonicamente solo i nominativi dei residenti fuori provincia di Imperia. Sarà possibile ritirare i biglietti Eesclusivamente all'Urp, dal 6 al 9 febbraio (orario 9-13) da parte degli assegnatari, muniti del documento di identità (da non allegare al modulo).