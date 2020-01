70° Festival alla conquista della città, Sindoni: “Nuovo appeal per Sanremo, è l’anno zero e nulla sarà lasciato al caso” (Video)

Ormai non è più un segreto da tempo: il 70° Festival di Sanremo sfonderà metaforicamente le mura dell’Ariston per andare alla conquista della città. La Rai ha battezzato “Tra palco e città” il progetto studiato insieme al Comune di Sanremo per fare in modo che anche chi non è in possesso di un biglietto per le serate possa godere a pieno dell’atmosfera festivaliera.

E così artisti del calibro di Mika, Zucchero, Ultimo, Salmo e Coez non saranno solo ospiti delle serate, ma si esibiranno anche in piazza Colombo. Una logistica complicata, un’organizzazione che richiederà un grande sforzo come traspare anche dalle dichiarazioni dell’assessore al Turismo e vice sindaco, Alessandro Sindoni, ai nostri microfoni: “Siamo contenti, sarà un bel momento di festa, ma lavoriamo anche per risolvere tutte le problematiche di sicurezza, vorremmo arrivare a stendere un vademecum per i cittadini”.

“Mi scuso per gli eventuali disagi - ha aggiunto Sindoni - ma il palco di piazza Colombo serve per dare un nuovo appeal, la città vive sul proprio nome e sul Festival. Un Festival che sa portare indotto anche in estate e dobbiamo capirne l’importanza, tutti noi dovremo fare dei sacrifici. È l’anno zero, ma nulla deve essere lasciato al caso”.