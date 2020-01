Profumi per l'ambiente: come trovarli online

La casa, il focolare, il nido, l’ambiente in cui essere noi stessi.

Ricordate la sensazione che si prova a tornare finalmente a casa dopo una lunga vacanza o una giornata di duro lavoro? È stato dimostrato, a livello psicologico, come derivi principalmente dall’odore che percepiamo aprendo la porta. Un odore familiare che ci trasmette sicurezza e ci fa capire che siamo tornati nella nostra comfort zone.

L’olfatto è il senso primordiale, che abbiamo fin dalla nascita, e influenza in modo totalizzante tutto il nostro corpo. Ci aiuta a capire se una situazione è pericolosa o a rilassarci, a riconoscere un luogo o a ricordare avvenimenti della nostra infanzia.

Curare l’arredo olfattivo del posto in cui viviamo diventa quindi non un vezzo ma una coccola verso se stessi. Personalizzare le note olfattive del proprio appartamento può diventare un viaggio alla scoperta di noi stessi. Ragionare sul tipo di ambiente e sulla fragranza che più gli si addice significa esplorare i nostri gusti e la propria percezione del concetto “casa”.

Un viaggio sensoriale

Il profumo perfetto non esiste, esistono semplicemente visioni e percezioni diverse di cosa un ambiente trasmetta e comunichi. La stessa stanza può suggerire a persone diverse un profumo totalmente differente.

Il viaggio sensoriale che ci viene inconsciamente suggerito dall’odore e dai colori di una sala o di una cucina influisce direttamente sul benessere psico-fisico delle persone che la abitano.

Per questo oggi esploreremo insieme il mondo dei profumi per l’ambiente.

Le tipologie

L’ostacolo principale nella ricerca di un profumo adatto agli ambienti della propria casa consiste nel trovare qualcosa di unico e personale. Spesso le grandi catene propongono solo profumazioni standard, poco riconoscibili e di conseguenza di minor spessore.

I migliori profumi per l’ambiente si trovano nelle profumerie di nicchia o ancora meglio su quelle online.

Lì troverete non solo essenze particolari e poco conosciute ma anche un’ampia gamma di supporti di design con cui arredare gli ambienti.

Per profumare casa non focalizzatevi su un'unica tipologia e supporto, ecco una lista delle varie alternative:

Diffusori con bastoncini profumati

Candele

Bruciatori di essenze

Diffusori ad ultrasuoni ipoallergenici

Profumi per lavatrici e ammorbidenti

Spray

Una volta scelta la tipologia più adatta alle vostre esigenze è il momento di sfogare la propria fantasia e abbinare ad ogni stanza della casa il profumo che preferite.

Come trovare quello giusto online

Suggeriamo di suddividere la ricerca in fasi innanzitutto di verificare l’affidabilità dei venditori evitando siti web poco affidabili che potrebbero immettere profumi falsi sul mercato . Innanzitutto evitare i grandi siti web come marketplaces (es. Amazon o Ebay ) ed identificare esclusivamente siti web di nicchia e specializzati, le profumerie online solitamente di permettono di filtrare la ricerca secondo bisogni specifici.

Facciamo un esempio: avete scelto il supporto “Spray”. La prima fase della ricerca consiste nel visionare tutte le profumazioni disponibili per quel supporto, in questo modo otterrete una panoramica completa dell’offerta.

Con la seconda fase andrete ad approfondire i singoli prodotti orientandovi su una tipologia di profumazione specifica: fresca? Fruttata? Dolce?

La terza fase prevede una scelta potenziale. Il consiglio? Basatevi su tutti gli elementi caratteristici del profumo: il nome, la descrizione, il packaging ma anche la storia della maison che l’ha prodotto.

Tutti questi elementi sono parte integrante della fragranza stessa, inoltre è possibile richiedere l’aiuto di chi gestisce la profumeria online e quindi conosce i propri brand e prodotti.

Una volta che sarete convinti del profumo potrete richiedere un campioncino di prova e successivamente acquistare la full size.

Un aspetto particolare dell’acquisto online è la possibilità di fare la propria scelta in completa tranquillità, il supporto è immediato e personalizzato a differenza dei negozi comuni dove spesso è presente molta confusione ed è difficile visionare tutti i prodotti disponibili.

Il consiglio

Per facilitarvi nella scelta del profumo perfetto per ogni ambiente della casa vi consigliamo di creare delle moodboard per ogni vano. Aggiungete immagini, foto, oggetti, qualunque cosa vi comunichi la sensazione che volete ricreare con la fragranza. Vedrete che così sarà molto più facile trovare l’ispirazione giusta!

Concludiamo ricordandovi che la casa è il luogo in cui possiamo esprimere chi siamo davvero, non lasciatevi condizionare dalle mode del momento e scegliete un’essenza che vi colpisca e rappresenti.