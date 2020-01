Ventimiglia: grossa frana si abbatte su corso Toscanini vicino al Forte, strada chiusa subito dopo località Ville

Una frana si è abbattuta, questa sera intorno alle 18.40 in corso Toscanini, nei pressi del Forte dell’Annunziata a Ventimiglia. Un grosso fronte fatto di rocce e terra è sceso, invadendo completamente la carreggiata. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città di confine, i Carabinieri, la Polizia Municipale ed anche il sindaco Gaetano Scullino.

La frana si è verificata in un punto dove nel 2002 si era già verificato un analogo smottamento, tanto da essere messo in sicurezza con le reti. nonostante questo la montagna ha ceduto portando a valle anche i sistemi di contenimento ed i pali dell'illuminazione pubblica. Non c'erano state avvisaglie di un possibile crollo.



Al momento non vengono fortunatamente segnalati feriti e problemi per le abitazioni vicine. La strada è stata chiusa dalla polizia locale, tra località Ville e lo svincolo all'altezza della galleria. Non sono ancora note le tempistiche per la riapertura. Bisognerà attendere la giornata di domani per conoscere l'entità esatta del fronte, controllare se possano esserci ulteriori sganciamenti e quindi andare ad intervenire in sicurezza, rimuovendo il materiale.



Nel corso della serata arriverà l'unità cinofila dei Vigili del Fuoco per fare una attenta verifica prima della rimozione della frana. Al momento non sembra che la frana possa aver coinvolto qualcuno ma la verifica è importante per fugare ogni dubbio.