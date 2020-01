Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 14 a domenica 19 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 14 GENNAIO

SANREMO

20.00. Prova per attestare una buona pratica al nuoto con o scopo di accedere al 23° corso per Assistenti Bagnanti Mare. Evento a cura della sezione FISA di Sanremo. Piscina Comunale, info 335 6814588

IMPERIA

19.00. Per la rassegna ‘Un bicchiere di scienza | Aperitivo con l’esperto’, ‘Missione in Antartide’: incontro con il biologo Marco Faimali, responsabile della sede di Genova dell'Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (CNR-IAS). Caffetteria Barblu Vergnano di Oneglia (info)

DIANO MARINA



15.30. Per le Conversazioni con l’architetto Sonia Giordano, incontro ‘Omaggio a Leonardo pittore: le più belle opere’: una panoramica dei dipinti più straordinari del genio di Vinci per celebrare l’anno leonardiano appena concluso in occasione del cinquecentenario della morte (Amboise, 2 maggio 1519). Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica ‘A.S. Novaro’, ingresso libero

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

19.00. Conferenza/Dibattito in italiano ‘Degrado e Bellezza: il pianeta metropolitano’ con Mario Abis, sociologo, e Mario Cucinella, architetto. Evento a cura della Dante Alighieri Monaco. Théâtre des Variétés







MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli



15.30. ‘Il Movimento che accende il Cervello’: evento gratuito sulle Demenze a cura dell’associazione Dirne tenuto dalla dottoressa Patrizia Sciolla. studio FISIOMED, corso Cavallotti 22 (più info)

16.30. Il giornalista Marino Bartoletti presenta il suo ‘Almanacco del Festival’, appuntamento dedicato alla settantesima edizione del Festival della canzone. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

VENTIMIGLIA

17.15. Conferenza sulla figura e opera di M.me De Sévignè (1626-1696) autrice del libro ‘Je vous écris tous les jours’ (vi scrivo tutti i giorni) tenuta dal Mr. Jacques Buisson. A cura dell’Associazione Europea ‘Amici della Francia’. Biblioteca Aprosiana

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



GIOVEDI’ 16 GENNAIO

BORDIGHERA

21.00. Per la rassegna ‘Fughe di teatro...e di Umorismo’, Gioele Dix in ‘Vorrei essere figlio di un uomo felice - L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano’. Palazzo del Parco (20 euro, ridotto, under 25, 10 euro)

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

20.30. Commedia classica ‘La scuola delle mogli’ di Molière con Alain Bertrand, Philippe Codorniu, Christelle Garcia, Simon Lapierre e Mélanie Samie. Théâtre des Variétés (più info)



20.30. Philippe Calvario propone una rappresentazione di una delle più famose commedie di Marivaux: 'La Double Inconstance'. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 17 GENNAIO

SANREMO

16.30. Per l’Unitre, il Prof. Augusto Di Benedetto:interviene su ‘Il cristianesimo senza religione’ di D. Bonhoeffer e l’’ideologia tedesca di fronte alla tragicità della storia’. Sala degli Specchi del Comune

17.00-18.00. ‘Corso di burattini a guanto’ rivolto a tutti dai 6 anni in su a cura dell’insegnate Maria Biscaglia Giancola del Teatro dei Burattini Sanremo. ASD Insieme Sanremo, Via Volta 17, info 339 3351687

17.00. Per la rassegna ‘Storia – Storie di Ieri e di Oggi. Memoria, contemporaneità, territori’ curata da Daniela Cassini e Loretta Marchi, presentazione libro ‘La storia di una famiglia ebraica di Genova’ di Filippo Biolè, socio ANED Liguria (Ass. ex Deportati nei campi di sterminio nazisti). Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

17.00. Luciano Romoli, nuovo Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi e Accettati Muratori (Palazzo Vitelleschi), dialoga con lo storico Aldo A. Mola su antiche origini e prospettive della Massoneria in Italia e nel mondo in questo impegnativo Terzo Millennio. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

20.15. ‘Corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica’ rivolto a tutti coloro che si occupano di bambini: papà, mamme, nonni, educatrici, baby sitter, a cura dell’insegnante Andrea Otten. ASD Insieme Sanremo, Via Volta 17, info 339 3351687

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

17.00. Incontro con Enrico Biale. filosofo politico dell’Università Piemonte Orientale, sul tema ‘Democrazia/Populismo nei principi della Costituzione italiana’. Biblioteca comunale ‘Leonardo Lagorio’, ingresso libero



21.00. ‘La Versione di Barbie’: spettacolo teatrale di e con Alessandra Faiella. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto, via Bonfante (16 euro)

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

10.00-04.00. Monaco Grand Majestueux Festival. Le Méridien Beach Plaza (più info)

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

20.30. Commedia classica ‘La scuola delle mogli’ di Molière con Alain Bertrand, Philippe Codorniu, Christelle Garcia, Simon Lapierre e Mélanie Samie. Théâtre des Variétés (più info)





SABATO 18 GENNAIO

SANREMO

11.30. Incontro rivolto tutti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni con possibilità di partecipare alla produzione dell'opera ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini in una originale edizione per voci bianche. A cura del maestro Cesare Depaulis. Sede dell’associazione L.A.M. a palazzo Spinola in piazza Dei Dolori 7 (primo piano), info 349 3244517

17.30. Per al rassegna ‘Fiori di carta’, presentazione de Il ‘Pensiero di Sanremo’. Cronache scelte 1900-1909 (2019)’ a cura di Gerson Maceri. Sarà presente il Curatore Fabio Barricalla. Museo del Fiore, Floriseum, Corso Cavallotti 113

20.00. Cena di Gala in occasione della nascita di ‘Suavitatis, Food Beverage & Taste’, nuova associazione culturale del Ponente Ligure. Sala Biribissi del Casinò, info e prenotazioni 346 0876303

21.00. ‘Come un lama a Times Square’ di Lucinda Buja. Conversazione su alcuni quadri di Antonio Ligabue. Centro culturale Caleidospazio 36 di via XX Settembre 36, ingresso libero

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA



15.30. Nell’ambito della rassegna ‘Castelvecchio e borghi’, incontro/concerto del musicista Edmondo Romano dal titolo ‘Il vento che suona’. Oratorio della Assunta di Costa di Oneglia in via Carmine, ingresso libero

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, Enrico Bonavera porta in scena ‘Il vino e suo figlio’, tratto da ‘Il navigatore del Diluvio’ di Mario Brelich. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222



21.15. ‘Guglielmetti falegname, tranviere e partigiano’: spettacolo portato in scena dal Teatro dell'Ortica di Genova con Antonio Carletti e Mirco Bonomi, un racconto a due voci sulla Genova degli anni '20,'30 e '40 e sulla resistenza in città. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513

VENTIMIGLIA

15.00-17.00. Primo incontro della 5° edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa. 6 incontri di sabato, dalle 15 alle 17 (anche 8/29 febbraio - 14 marzo - 4 aprile - 9 maggio). Via Roma 51, info 320 0221011

BORDIGHERA

10.30. Secondo incontro del corso di massaggio infantile gratuito rivolto a genitori tenuto dalla dott.ssa Elisa Soleri e organizzato dal Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia. Ex seminario di Bordighera in via Aurelia 143 (tutti i sabati fino all’8 febbraio), info 327 1412875 (sms)

CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu… d’inchiostro’, Simone Perotti presenta Rapsodia Mediterranea (ed. Mondadori). Dialoga con l’autore la giornalista Alessandra Chiappori. Oratorio di Santa Caterina



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, spettacolo ‘Chi dice Donna’della compagnia Fabricateatro di Imperia. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

15.00-16.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: giornata porte aperte. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5, ingresso libero (più info)

20.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)



DOMENICA 19 GENNAIO

SANREMO

10.30. ‘Infrastrutture e Ambiente’: incontro pubblico organizzato da ‘Liguria Popolare’ con tavola rotonda alla quale partecipano Giovanni Toti, Marco Bucci, Edoardo Rixi, Maurizio Lupi, Massimiliano Iacobucci, Carlo Bagnasco e Andrea Costa. Teatro Centrale



11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera



VENTIMIGLIA



8.30. Itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza, partendo da La Grave de Peille, accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze del Paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA



11.00 & 16.00. Festa di Sant'Antonio Abate: S. Messa Pontificale presieduta dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Guglielmo Borghetti ed animata dalla Corale Don Angelo Bianco (h 11) + alle 16, Canto dei Vespri e Processione con l'effigie del Santo, con la partecipazione della Banda musicale ‘Città di Diano Marina’, le Confraternite e le Associazioni Laicali, Benedizione solenne dell'Assemblea. Chiesa Parrocchiale S. Antonio Abate



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO

14.30. Presentazione del progetto definitivo della variante di Pieve di Teco- Ormea traforo di valico Armo -Cantarana. Evento a cura della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Camera di Commercio di Cuneo e da Eurocin Geie. Teatro Salvini (info)



FRANCIA

MONACO

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

10.30 & 15.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: spettacolo di selezione. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

16.30. ‘Zize, Le One Miss Show’: caffè-teatro con Thierry Wilson. Théâtre des Variétés (più info)





