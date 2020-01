Sanremo: circa 120 Kg di rifiuti raccolti nel Portovecchio da 'I Deplasticati' e i Consoli del Mare

'L'unione fa la forza'. Sabato 11 Gennaio due gruppi di volontari si sono impegnati nel riordino e ripulitura di vaste aree del Portovecchio di Sanremo, operazione 'Semel in Anno 1-2020': i Deplasticati, neo costituita Associazione ambientalista ed ecologista, e Consoli del Mare di Sanremo, associati alla Famija Sanremasca.



"Per alcune ore della mattina e del pomeriggio - si legge nel comuniceto - il lavoro ha portato a ridare maggiore dignità a luoghi troppo spesso utilizzati come discariche lungo la diga Foranea, la passeggiata rialzata, la strada del nostro storico e rispettabile Portovecchio. La costanza e l'attenzione delle numerose socie de I Deplasticati si è unita alla forte determinazione ad agire dei Consoli e del velista e pescatore locale Didie' Corte, valido aiuto. Circa 120 Kg di rifiuti: bottiglie in plastica e vetro, polistirolo espanso, cime, reti, cartoni, ferraglia, vetro e moltissima plastica ed inoltre circa 400 mozziconi di sigarette, regolarmente conferiti alla discarica Amaie di via Mansuino. I Consoli Nazzareno Palombo e Gianni Manuguerra ringraziano la Presidente dei Deplasticati, Barbara Blengino e tutti i soci intervenuti, augurandosi future utili e creative collaborazioni.