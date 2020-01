Imperia: al via programma di prevenzione e cura 'Stop al mal di schiena'

Quanto pesa lo zainetto dei nostri figli? Quanto tempo stanno al cellulare? Basta ricordare loro si stare diritti?

Il programma di prevenzione e cura 'Stop al mal di schiena', organizzato dal Consultorio Diocesano Profamilia e tenuto da Alessandro Sciandini, dottore in scienze motorie e kinesiologo, si propone di rispondere a queste e altre domande. Si articolerà in tre incontri, venerdì 24 gennaio 2020, 31 gennaio 2020 e venerdì 7 febbraio 2020, che si terranno alle ore 20.30 presso il Teatro di Cristo Re in via Trento 11, Imperia.

È richiesta la partecipazione di genitori e figli insieme, poiché la famiglia si configura come luogo privilegiato di prevenzione e correzione reciproca.

L'iscrizione gratuita, ma obbligatoria, può essere fatta telefonando al numero 0183 297677 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.



(in basso la locandina dell'iniziativa)