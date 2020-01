Sanremo: via Martiri della Libertà nel degrado, la mail di Paola una residente della zona

Una nostra lettrice, Paola C., ex insegnante che vive all'inizio di via Martiri della Libertà a Sanremo ci ha scritto per denunciare l’incuria presente sulla strada a pochi metri da piazza Eroi:

“In alcuni punti ci sono le mattonelle del marciapiede letteralmente rotte e traballanti, un palo della segnaletica in bilico che rischia di cadere sui passanti. Inoltre, sul lato sinistro dove prima c'era un distributore di benzina, si notano le ‘passeggiatine’ dei topi. Ciò è già stato segnalato ma non è arrivata nessuna risposta mentre sarebbe urgente una derattizzazione. Ormai la nostra bella via è nel dimenticatoio e pensare che tanti sono gli anziani che vi abitano e avremmo bisogno di più comprensione e riguardo. Mi permetto di rivolgermi al vostro giornale che seguo sempre fedelmente, con la speranza che si riesca a segnalare il problema e risolverlo. Sanremo non tutto rose e fiori come nel centro cittadino e durante il Festival”.