Sanremo: mercoledì prossimo un incontro gratuito sulle demenze con il gruppo di volontari 'Dirne'

Si svolge mercoledì alle 18.30 un incontro gratuito sulle demenze, con il patrocinio del comune di Sanremo e con l’organizzazione del gruppo di volontari del Dirne. L’idea è quella di abituare tutti noi ad entrare nel mondo delle demenze per affrontare nel modo più sano e poter dare un sostanziale aiuto ai pazienti ed a chi se ne prende cura.

L’incontro si svolgerà allo studio Fisiomed in corso Cavallotti, organizzato dalla dottoressa Patrizia Sciolla, referente Liguria dell’associazione Dirne, dal Comune di Sanremo, con il grande aiuto dell’assessore Costanza Pireri, e da un ristretto, ma attivo gruppo di Caregiver volontari, riunisce esperti in tutti gli ambiti toccati dalle demenze per discutere insieme un processo multifattoriale, come il deterioramento cognitivo, in cui è ancora difficile pesare il contributo dei singoli fattori.

L'incontro sarà focalizzato riguardo l'importanza che riveste il movimento e il suo mantenimento nelle persone affette da demenza e su come coinvolgere gli amici e i familiari nelle attività riabilitative, per poterli rendere parte attiva del processo di cura che deve tenere conto di doversi rapportare con un mondo dove le regole della logica non hanno lo stesso valore che nel nostro mondo.