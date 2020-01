Sanremo: il 'Corso fiorito' di quest'anno si svolgerà il 15 marzo, i carri saranno ispirati alle canzoni del Festival

E’ stato fissato per il 15 marzo il classico weekend dedicato ai fiori a Sanremo, che culminerà come sempre con il ‘Corso fiorito’ domenicale, in partenza alle 10.30 e la successiva diretta di ‘Linea Verde’ su Rai Uno.

La data deve ancora essere confermata ma è praticamente certa, mentre il tema, visto l’anniversario (il 70°) del Festival della canzone, verrà nuovamente essere messa in campo la nota kermesse canora matuziana, per allestire i carri che sfileranno in quello che è ormai il classicissimo percorso, tra piazzale Dapporto, la ciclabile, giardini Vittorio Veneto ed il lungomare Calvino.

Come è ormai d’abitudine il corso fiorito aprirà la primavera a Sanremo, con il sabato che sarà dedicato alle bande ed agli spettacoli che verranno organizzati nelle vie centrali della città. Un weekend, quello dei fiori, che tra l’altro precederà di 7 giorni un altro appuntamento clou della primavera matuziana, la Milano-Sanremo.

Intanto, tra le molte manifestazioni collaterali del ‘Corso fiorito’, ne è stata annunciata una molto importante che verrà dedicata alla memoria di Aurelio Spargo, fiorista matuziano a cui verrà intitolato un memorial, al quale parteciperanno molti suoi allievi. Ancora da studiare la formula ma, quasi sicuramente, verrà allestito un ‘contest’ che ovviamente riguarderà i fiori ed il verde.

In questi giorni Sanremo pensa quasi esclusivamente al Festival, ormai alle porte, ma servirà anche lavorare al mese di marzo, quando sono attesi migliaia di visitatori, sia per il ‘Corso fiorito’ che per la Milano-Sanremo.