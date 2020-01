Il chitarrista imperiese Christian Lavernier protagonista a Luca nello spettacolo con Ugo Dighero (Video)

Il chitarrista imperiese Christian Lavernier sarà protagonista, il 22 gennaio prossimo al Teatro ‘Artè’ di Lucca, all’interno dello spettacolo ‘Platero is coming to Town!’, una delle opere capolavoro del premio Nobel per la letteratura Juan Ramon Jimenez, con le musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco.

Si tratta del racconto di un'amicizia tra il narratore e il suo asino Platero, nell'Andalusia calda e ricca di suggestioni, che rinasce dall'amicizia tra uno dei chitarristi e compositori italiani più apprezzato nel mondo, l’imperiese Christian Lavernier, e dal grande Ugo Dighero che da sempre si divide tra la televisione e il teatro con grandissimo successo.

Dighero ha voluto riportare in scena questo melologo insieme all'amico Lavernier, facendo un lavoro estremamente impegnativo sulla complementarità tra testo e musica. La Voce diventa strumento e strumento diventa voce, aprendo a nuovi scenari espressivi e nuovi piani di lettura di questa favola per adulti.

Nell'opera si mescola poesia, fiaba e filosofia, ironia e tristezza, il mondo visto da un diverso punto di vista, nuovo eppure semplicemente uguale alla natura che lo accompagna. La Voce diventa strumento e strumento diventa voce, aprendo a nuovi scenari espressivi e nuovi piani di lettura di questa favola per adulti.