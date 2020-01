Dormire bene allunga la vita: il miglior materasso e le sue regole

Dormire è fondamentale per mantenersi in salute e per essere di buon umore. Le posizioni che possiamo assumere durante il sonno sono diverse, normalmente si distinguono essenzialmente tre posizioni: a pancia in su, a pancia in giù e di fianco. In tutti i casi quello che maggiormente incide sulla qualità del sonno è il materasso.

Questo prodotto dura anni e ci accompagna per molte ore durante la notte, quando manteniamo la medesima posizione per lungo tempo. È per questo che esso deve essere di alta qualità, magari in lattice. Quello costituito da questo materiale è oggi considerato fra quelli migliori per le sue eccellenti caratteristiche e per la capacità che ha di mantenerle nel corso del tempo.

Il “problema”, se così si può definire, del materasso in lattice è il prezzo che a volte è alto. Per risparmiare, tuttavia, anche nell’acquisto di quello che può essere il miglior materasso in lattice in commercio, è quello di comprare online dove, si sa, i prezzi sono sempre più bassi. Rivolgendosi a rivenditori specializzati si avrà la sicurezza di ricevere comodamente a casa (cosa non da poco) il nuovo materasso, con la certezza che la qualità sia elevata.

Comprare online non vuol dire comunque dover rinunciare all’assistenza nella scelta del prodotto poiché anche gli e-shop mettono a disposizione personale esperto per aiutare la clientela nel proprio ordine, l’unica cosa è che si parlerà con la persona tramite chat o telefono, comodamente dalla poltrona di casa. Il risparmio sarà anche del 30-50% a volte: un grande vantaggio.

Caratteristiche del buon materasso

Il materasso, come detto, deve essere di alta qualità così da garantire a chi ci dorme di alzarsi riposato nel corpo e nella mente. Esso ha l’importante compito di sostenere il corpo e deve farlo in maniera ergonomica, ovvero adattandosi alle forme, bilanciando il peso e seguendo le linee della colonna vertebrale. La morbidezza deve essere quella giusta per non sollecitare troppo le articolazioni, ma senza che il corpo sprofondi.

Il materasso dovrebbe essere antibatterico e antiacaro per poter dire di dormire in un ambiente salutare e salubre, specie se si hanno problemi di allergie. È chiaro, comunque, che indipendentemente dal materasso è necessaria la giusta manutenzione del prodotto che va arieggiato e per quanto possibile pulito.

Il materasso dovrebbe essere sostituito ogni 10 anni se lo si utilizza quotidianamente o comunque ogni volta che si avverte la sensazione che non sia più come un tempo. Se avvertite anche un piccolo dolorino o notate di sprofondare un po’ di più nel materasso: cambiatelo, prima che vi venga un serio mal di schiena.

Il miglior materasso? In lattice

Il materasso in lattice può essere prodotto sia in maniera naturale sia con un procedimento in laboratorio, quindi lo si definisce sintetico. Nel primo caso il materiale è estratto dalla pianta, nel secondo lo si ottiene da un procedimento chimico, ma senza ovviamente che il prodotto sia poi infine in alcun modo dannoso. I polimeri sintetici, infatti, vengono eliminati con uno specifico procedimento.

In entrambi i casi si tratta di un materiale che per certi versi è simile anche ai nuovi e innovativi materiali cosiddetti memory foam perché è capace di adattarsi al corpo, seguendone le forme in modo delicato, sostenendolo alla perfezione. Il lattice, insomma, è sicuramente il miglior materiale per il materasso se si intende garantirsi un riposo sano e naturale.