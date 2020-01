Ventimiglia: tenta di rubare nella borsa di una commessa al Carrefour, 42enne algerino denunciato

Nottata movimentata, quella appena trascorsa, all’interno del supermercato Carrefour di Ventimiglia. Poco dopo la mezzanotte, infatti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in soccorso del personale in Via Roma dove un uomo, poi identificato in un 42enne algerino, era stato sorpreso a rovistare all’interno della borsa di proprietà della commessa.

Una volta scoperto, lo straniero ha anche inveito in modo aggressivo contro il personale, tentando di allontanarsi ma venendo contenuto dalla vigilanza interna e subito dopo dai militari intervenuti in pochi minuti, che hanno provveduto ad accompagnarlo in caserma. L’uomo, nel corso delle procedure di identificazione, è stato inoltre trovato in possesso di un taglierino da 20 cm, di cui 4,5 di lama, sequestrato.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà, per tentato furto e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei militari, avvenuto tempestivamente grazie all’articolato dispositivo di controllo del territorio sviluppato soprattutto nelle ore serali e notturne per la prevenzione dei reati contro la persona e contro il patrimonio, ha permesso di scongiurare conseguenze peggiori alle persone coinvolte.