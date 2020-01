Ventimiglia: 29enne albanese illegale sul territorio fermato dalla Polizia, verrà nuovamente espulso dall'Italia

Gli agenti della Polizia di Stato ha rintracciato, sabato scorso nel centro cittadino di Ventimiglia, un albanese di 29 anni entrato clandestinamente in Italia dopo essere stato espulso e rimpatriato nel suo Paese.

L’uomo, incensurato, sarebbe potuto legalmente rientrare sul territorio italiano solo al termine del quinto anno successivo all’espulsione, mentre nella giornata di sabato è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato nel quartiere ‘Le Logge’, alla guida del veicolo di un suo conoscente. Gli agenti ipotizzano che, per il ritorno in Italia, abbia utilizzato la rotta balcanica, attraversando i confini nord orientali.

Stamane il processo per direttissima in Tribunale, con il giudice che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato alla pena (sospesa) di 6 mesi di reclusione, ordinando, alla luce dell’assenza di precedenti penali, la liberazione dello straniero. Sono ora in corso le procedure di espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura.