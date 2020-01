Lutto ad Ospedaletti: a 58 anni è mancato Fabio Faraldi, il funerale si terrà domani pomeriggio

E' mancato a 58 anni Fabio Faraldi, una persona molto conosciuta ad Ospedaletti. E' stato per tantissimi anni uno dei punti di riferimento del Bar Jolly. Per tutti Faraldi era solare, di buon cuore e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Lascia una moglie, Anna e la figlia Federica, oltre a due fratelli, Massimo e Franco.



Il funerale si terrà nella giornata di domani ad Ospedaletti, alle 15.30, presso la Chiesa di Nostro Signore Gesù Cristo Risorto in Emmaus.