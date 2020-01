Imperia: danno alla volta della galleria Gastaldi a Porto Maurizio, già iniziati i lavori e riapertura a breve (Foto)

Era stata riaperta il 26 novembre, dopo un importante opera di restyling ed oggi deve registrare un primo danno. Stiamo parlando della galleria Gastaldi a Porto Maurizio, i cui lavori sono durati un mese e mezzo.

245 mila euro la spesa complessiva finanziata in larga parte attraverso il fondo strategico regionale, grazie ai quali sono stati rifatti i marciapiedi, l'impianto di illuminazione, pressoché mancante prima dell'intervento e con cavi pericolosamente 'volanti' e rimessa in sicurezza tutta la tratta della galleria con la sistemazione della volta.

In tarda mattinata è stato notato il danno alla volta della galleria sono subito scattati i lavori di ripristino. Non è da escludere che a provocare il danno sia stato un camion in transito ed ora verranno verificate le immagini delle telecamere della zona. La galleria, una volta ultimato l'intervento, riaprirà. Probabilmente entro le 16.