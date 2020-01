Verso il 70° Festival di Sanremo: iniziati i lavori in piazza Colombo, ecco lo 'scheletro' del PalaSiae (Foto)

È iniziato il conto alla rovescia verso il 70° Festival di Sanremo e sono iniziati anche i lavori per la preparazione di piazza Colombo, vera novità del 2020.

Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori per la costruzione del palco che ospiterà grandi nomi della musica italiana, mentre da questa mattina si può già vedere lo 'scheletro' di quello che sarà il PalaSiae, altro polo di intrattenimento nella piazza centrale di Sanremo.

Piazza Colombo sarà il centro degli eventi per il 70° Festival di Sanremo. Non un palco per gli eventi collaterali (come spesso si è visto negli anni scorsi), ma uno spazio per portare i protagonisti della kermesse anche al di fuori dell'Ariston.