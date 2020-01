Ventimiglia: ascensore per consentire ad un diversamente abile di arrivare a casa, oggi l'inaugurazione dei lavori (Foto e Video)

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia, insieme all’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ed all’Amministratore dell’Arte di Imperia, Antonio Parolini, hanno inaugurato i lavori per la costruzione di un ascensore molto importante, nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche di una palazzina popolare, in via Caduti del Lavoro.

All’inaugurazione dei lavori, che costeranno 40mila euro e verranno ultimati entro un mese, erano presenti il Sindaco Gaetano Scullino e dall’Assessore ai Servizi Sociali, Mabel Riolfo. L’ascensore era già presente ma era un po’ datato e servirà a tutta la palazzina ma soprattutto ad una famiglia con un diversamente abile.

L’Assessore regionale, Marco Scajola, ha confermato la volontà della Regione nel perseguire questo tipo di interventi e di trovare nuovi alloggi popolari: “La nostra politica è quella di intervenire nell’abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso abbiamo accolto la richiesta di una famiglia, che mi ha contattato direttamente alcuni mesi fa, per chiedere il miglioramento di un ascensore già presente ma che, per i portatori di handicap non era all’altezza della situazione. Attraverso Arte abbiamo finanziato l’intervento, che darà maggiore dignità agli inquilini del palazzo. Abbiamo già in programma in altre palazzine dell’imperiese, interventi per il superamento delle barriere architettoniche, ma anche la costruzione di nuove abitazioni popolari in diverse città della provincia, per le famiglie in difficoltà”.

Gli ha fatto eco il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino: “Una piccola ma grande cosa ed è una soddisfazione l’aiuto della Regione, che garantirà a questa persona di arrivare a casa sua. E’ il significato dell’attenzione della Regione e della nostra Amministrazione a queste situazioni particolarmente difficili. Non vediamo che questa opera sia pronta”.

Nuovi investimenti sono stati confermati nel settore dall’Assessore ai Servizi Sociali, Mabel Riolfo: “Nei prossimi mesi sono stati stanziati dalla Regione nuovi contributi per risanare una serie di alloggi e c’è anche l’intenzione di costruire nuovi ascensori anche in altre case popolari. Avremo comunque sempre grande attenzione verso quelle categorie meno fortunate che vivono nella nostra città”.

Per l’Amministratore di Arte, Antonio Parolini: “Questo è un intervento importante perché eliminare le barriere architettoniche è sempre fondamentale. Ma non è l’unico perché ne stiamo realizzando un altro in via Brigate Partigiane e ne stiamo mettendo in cantiere altre due nei condomini degli ex Frati Maristi. Stiamo anche pensando a nuovi appartamenti come quelli relativi al progetto che ha più di 30 anni ed abbiamo individuato una struttura nella zona di Seglia dove potremo costruire altri 20 nuovi alloggi”.